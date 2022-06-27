محافظ أسيوط يشيد بمصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.. صور

أسيوط هيثم البدرى

أشاد اللواء عصاد سعد محافظ أسيوط، بالمركز الشامل للتأهيل بنين بمركز الفتح (مصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية) وما يقدمه من خدمات مختلفة لملايين المواطنين من مختلف المحافظات بأسعار رمزية ومخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وهو ما يعكس وقوف المؤسسات والهيئات غير الحكومية والحكومية والمجتمع المدني جنباً إلى جنب لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أنشطة وفعاليات وتقديم خدمات كالتي يقوم بتقديمها مركز التأهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تحقيقاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن المركز يقوم بتصنيع الأطراف الصناعية المحلية والمستوردة وتصنيع أجهزة الشلل المحلية والمستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة وتوقيع الكشف الطبي وعمل جلسات للعلاج الطبيعي وجلسات للتخسيس وذلك تحت إشراف أطباء متخصصين وأطقم طبية مدربة وذات خبره وذلك بمركز العلاج الطبيعي التابع للمركز الشامل للتأهيل والحاصل على رخصة من مديرية الصحة بالمحافظة فضلاً عن تنفيذ معرض لبيع جميع المستلزمات الطبية الجاهزة مضيفاً أنه المركز يقوم بتصنيع جميع أنواع الأثاثات المنزلية والمكتبية كـ (غرف النوم والأطفال والمكاتب والمطابخ والنيش والسفرة والأثاث المكتبي "، وغيرها عن طريق ورشة النجارة فضلاً عن تنكيل ودهان جميع أنواع الحديد وغيرها عن طريق ورشة النيكل والدهان وتصنيع الأحذية الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة وجميع أنواع الأحذية والأحزمة وتصليح الأحذية والشنطة بالإضافة إلى تصنيع جميع الشبابيك والأبواب والأسوار والدراجات الطبية والمشايات وغيرها ومشتل نباتات زينة للأفراح والمناسبات وغيرها.

وأوضح مصطفى ابوغدير رئيس مجلس إدارة المركز أن المركز والمصنع قد تم تأسيسهم عام 1967 بقرار اشهار رقم 117 لسنة 1967 ومن ضمن أنشطة جمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع والتابع لمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط طبقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية حيث أن الجمعية ذات نفع عام بالقرار رقم 750 لسنة 1968 لافتاً إلى أن مقر المركز الرئيسي خلف مركز شرطة الفتح بمنطقة الملجأ التابعة لمركز الفتح فضلاً عن مقر آخر به مركز العلاج الطبيعي بميدان المجذوب بجوار بنك ناصر الاجتماعي بمدينة أسيوط، مشيراً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بملف الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وما تقدمه من خدمات للمواطنين وهو ما يظهر جلياً في تقديمه للدعم وحرصه على حضور الفاعليات والبرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.



مصنع إنتاج الأطراف الصناعية ومركز لتأهيل الفتيات المعوقات بالفتح



مصنع إنتاج الأطراف الصناعية ومركز لتأهيل الفتيات المعوقات بالفتح