تعرف على فوائد فيتامين ك.. وكيف يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب؟

كتبت فاطمة خليل

أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، وبحسب الدراسات فإن تناول كمية كافية من فيتامين ك قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

دور فيتامين ك



فيتامين ك هو عنصر غذائي أساسي ضروري لتخثر الدم والجروح للشفاء وصحة العظام.

يأتي في نوعين هما فيتامين ك ، المعروف أيضًا باسم فيلوكينون، وفيتامين ك 2 أو ميناكينون، وكلا هذين الشكلين من فيتامين ك ينتجان بروتينات تشارك في تجلط الدم.

ووفقًا لدراسة نُشرت في المكتبة الأمريكية للطب، يشير فيتامين K إلى مجموعة من المركبات القابلة للذوبان في الدهون والتي تشارك في التخثر وتطور العظام وصحة القلب والأوعية الدموية.

ونقص فيتامين ك يمكن أن يساهم في حدوث نزيف كبير وضعف نمو العظام وهشاشة العظام وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

هل فيتامين ك يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب؟



وجدت دراسة أجراها باحثون من جامعة نيو إديث كوان بأستراليا أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية بفيتامين K هم أقل عرضة بنسبة 34٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بتصلب الشرايين- وهي الحالات التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية.

وقال كبير مؤلفي الدراسة الدكتور نيكولا بوندونو إن النتائج تشير إلى أن تناول المزيد من فيتامين K قد يكون مهمًا للحماية من تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية اللاحقة.

وتوصي الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) بتناول 1 ميكروجرام يوميًا من فيتامين K لكل كيلوجرام من وزن الجسم للبالغين.

فهم عامل الخطورة للإصابة بأمراض القلب



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني وتعاطي التبغ من عوامل الخطر السلوكية المحددة لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

قد تظهر تأثيرات عوامل الخطر السلوكية على الأفراد مثل ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم ، وارتفاع نسبة الدهون في الدم ، وزيادة الوزن والسمنة.

علاوة على ذلك ، توصي منظمة الصحة العالمية بما يلي: "التوقف عن استخدام التبغ ، وتقليل الملح في النظام الغذائي ، وتناول المزيد من الفاكهة والخضروات ، والنشاط البدني المنتظم لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

أعراض نقص فيتامين ك



هناك أعراض واسعة النطاق لنقص فيتامين ك، والنزيف المفرط هو الأكثر شيوعًا.

تشمل الأعراض الأخرى:

- كدمات متكررة وسهلة

- جلطات دموية صغيرة تحت الأظافر

- نزيف في الأغشية المخاطية التي تبطن مناطق في الجسم

- براز أسود داكن مع دم أحياناً

أفضل مصدر لفيتامين ك



توصي هيئة الصحة البريطانية NHS بالحصول على معظم فيتامين ك من تناول نظام غذائي متوازن.

الأطعمة مثل الخضروات الورقية، بما في ذلك السبانخ واللفت والخس والبروكلي والزيوت النباتية والفواكه مثل التوت الأزرق والتين والبيض والجبن واللحوم بما في ذلك الكبد والحمص وفول الصويا والشاي الأخضر هي بعض من أفضل مصادر فيتامين ك.