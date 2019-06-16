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٤ فوائد لفيتامين "ك"..وتعرف علي الأكلات الغنية به

الأحد، 16 يونيو 2019 09:30 ص
٤ فوائد لفيتامين "ك"..وتعرف علي الأكلات الغنية به فيتامين
كتبت فاطمة خليل

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فيتامين ك من أهم الفيتامينات التى يجب تناولها فى طعامك وله فوائد صحية متعددة نتعرف عليها فى هذا التقرير، كما نتعرف على أهم الأطعمة الغنية به، وفقا لموقع NDTV.
 
والأطعمة الغنية بفيتامين ك هي الخضراوات مثل القرنبيط أو السبانخ، البقوليات مثل الفاصوليا، البيض والفراولة ولحم الكبد.

فوائد فيتامين ك

1. قوة العظام: هناك تأثيرًا مباشرًا لفيتامين K على قوة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

2. ذاكرة أفضل: عندما يكون هناك مستوى أكبر من فيتامين K في جسمك، يُعتقد أن له تأثير إيجابي على الصحة المعرفية لكبار السن على وجه الخصوص. 
 
3. السيطرة على ضغط الدم: غالبا ما يحدث انسداد الشرايين عن طريق ترسب المعادن، ويمنع فيتامين K هذا الترسب، ويتيح تدفق الدم بحرية أكبر حول الجسم عبر الشرايين هذا يساعد في ضبط ضغط الدم إلى مستويات طبيعية.
 
4. الوقاية من أمراض القلب: بالإضافة إلى التحكم في ضغط الدم ، فإن إبقاء مستويات فيتامين K لديك قيد الفحص، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

فيتامين ك

اهمية فيتامين ك

فوائد فيتامين ك

اطعمة غنية بفيتامين ك

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