٤ فوائد لفيتامين "ك"..وتعرف علي الأكلات الغنية به

كتبت فاطمة خليل

فيتامين ك من أهم الفيتامينات التى يجب تناولها فى طعامك وله فوائد صحية متعددة نتعرف عليها فى هذا التقرير، كما نتعرف على أهم الأطعمة الغنية به، وفقا لموقع NDTV.

فوائد فيتامين ك والأطعمة الغنية بفيتامين ك هي الخضراوات مثل القرنبيط أو السبانخ، البقوليات مثل الفاصوليا، البيض والفراولة ولحم الكبد. 1. قوة العظام: هناك تأثيرًا مباشرًا لفيتامين K على قوة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

2. ذاكرة أفضل: عندما يكون هناك مستوى أكبر من فيتامين K في جسمك، يُعتقد أن له تأثير إيجابي على الصحة المعرفية لكبار السن على وجه الخصوص.

3. السيطرة على ضغط الدم: غالبا ما يحدث انسداد الشرايين عن طريق ترسب المعادن، ويمنع فيتامين K هذا الترسب، ويتيح تدفق الدم بحرية أكبر حول الجسم عبر الشرايين هذا يساعد في ضبط ضغط الدم إلى مستويات طبيعية.

4. الوقاية من أمراض القلب: بالإضافة إلى التحكم في ضغط الدم ، فإن إبقاء مستويات فيتامين K لديك قيد الفحص، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.