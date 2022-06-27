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تسريب غاز سام جديد في منطقة العقبة بالأردن وإصابة أفراد من الدفاع المدني

الإثنين، 27 يونيو 2022 08:35 م
تسريب غاز سام جديد في منطقة العقبة بالأردن وإصابة أفراد من الدفاع المدني تسرب العقبة
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت قناة المملكة الأردنية، وقوع تسرب غاز ثان في منطقة العقبة الأردنية تسبب في إصابة عدد من أفراد الدفاع المدني الذين يقومون بتطهير المنطقة من الغاز السام.

وقال القناة الأردنية، إن قطر المنطقة المتأثرة بالتسرب الثاني يبلغ 20 مترا، مؤكدة أنه تم إخلاء المنطقة مجددا.

هذا وقد أعلن التلفزيون الأردني، ارتفاع عدد ضحايا حادثة تسرب الغاز في العقبة إلى 13 قتيلا و251 مصابا، بعد أن كان منذ قليل 11 قتيلا.

من جانبه أعلن الجيش الأردنى، إرسال فريق من مجموعة الإسناد الكيماوى لتطهير موقع تسرب الغاز السام فى منطقة العقبة، وقد أغلقت القوات الأردنية، منطقة الحادث بميناء العقبة من قبل المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة البحرية الملكية، وجهزت مستشفى ميدانى فى العقبة لاستقبال الحالات.

من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة فيصل الشّبول، أنه تم إجلاء جميع من كان فى موقع حادث تسرب الغاز فى ميناء العقبة.


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