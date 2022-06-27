كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن وزير الإعلام الأردني، ارتفاع عدد ضحايا تسريب الغاز فى العقبة الأردنية إلى 11 قتيلا، وإصابة 251 آخرين، من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، بحسب ما نقلته مديرية الأمن العام الأردنية.

من جانبه أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، أنه وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية تم تعزيز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.

ودعا المركز المواطنين في العقبة الى عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الإسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام، في ميناء العقبة.

وأكد المركز على توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية.