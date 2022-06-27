اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 08:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع عدد ضحايا تسريب الغاز فى العقبة الأردنية إلى 11 قتيلا

الإثنين، 27 يونيو 2022 07:22 م
ارتفاع عدد ضحايا تسريب الغاز فى العقبة الأردنية إلى 11 قتيلا تسريب غاز العقبة
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير الإعلام الأردني، ارتفاع عدد ضحايا تسريب الغاز فى العقبة الأردنية إلى 11 قتيلا، وإصابة 251 آخرين، من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، بحسب ما نقلته مديرية الأمن العام الأردنية.
 
من جانبه أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، أنه وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية تم تعزيز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.
 
ودعا المركز المواطنين في العقبة الى عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الإسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام، في ميناء العقبة.
 
وأكد المركز على توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية.
 

مركز الأزمات الأردني

العقبة

محافظة العقبة

الجيش الأردني

تسريب العقبة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

التفاصيل الكاملة لـ"كارثة" العقبة.. تسرب غاز سام إثر سقوط صهريج بالميناء.. الأردن يعلن تسجيل 10 وفيات و251 إصابة.. الجيش الأردني يرسل طائرات لإجلاء المصابين.. ومطالبات بإغلاق النوافذ والتزام المنازل.. صور

الإثنين، 27 يونيو 2022 07:00 م

الحكومة الأردنية: تشكيل فريق للتحقيق بتداعيات حادثة تسرب غاز سام فى العقبة

الإثنين، 27 يونيو 2022 06:42 م

ارتفاع عدد ضحايا حادث تسرب غاز سام بميناء العقبة بالأردن لـ10 قتلى و251 مصابا

الإثنين، 27 يونيو 2022 06:09 م

9 قتلى و234 مصابا.. لحظة تسرب غاز سام بميناء العقبة بالأردن.. فيديو (تحديث)

الإثنين، 27 يونيو 2022 05:53 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة