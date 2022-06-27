تريد زيادة الوزن؟ إليك أفضل 8 فواكه وخضراوات لإضافتها إلى نظامك الغذائي

كتبت ميرفت رشاد

يعمل الطعام كوقود لأجسامنا، يمكن أن تساهم الفواكه والخضراوات المختلفة التي نستهلكها يوميًا في فقدان الوزن أو زيادته، إذا كنت ترغب في زيادة الوزن ، فقد يُقترح عليك تناول اللحوم ومنتجات الألبان ، فإليك الفواكه والخضروات التي يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي لزيادة الوزن، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

الفواكه التي تساعد على زيادة الوزن:

الموز

يعتبر الموز إضافة رائعة لنظامك الغذائي إذا كنت ترغب في زيادة الوزن، إنها مصدر كبير للسكر والألياف، إنها مصدر صحي للسكر أكثر من الأطعمة المصنعة ، إذا كان لديك أيض سريع ، فقد يساعدك ذلك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

فواكه مجففة

الفواكه المجففة مصدر كبير للعناصر الغذائية والدهون الصحية، كلاهما يساعدك في زيادة الوزن بطريقة صحية، تعد الفواكه المجففة والمكسرات إضافة رائعة لوجبة الإفطار ، تحتوي الفواكه المجففة أيضًا على نسبة عالية من السكر ، لذلك من المهم تناول ما يكفي من البروتين والدهون الصحية لتجنب أي مشاكل صحية سلبية.

جوزة الهند

على الرغم من أن ماء جوز الهند منخفض السعرات الحرارية وبديل رائع للمشروبات غير الصحية إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، إلا أن لحم جوز الهند من ناحية أخرى يعد مفيدًا لزيادة الوزن، كما أن جوز الهند متعدد الاستخدامات ويمكن طهي اللحوم والحليب بطرق مختلفة، يحتوي على نسبة عالية من الدهون والمنجنيز والسيلينيوم وما إلى ذلك ، كما أنه غني بالمعادن مثل النحاس والفوسفور.

المانجو

تشتهر المانجو بكونها فاكهة غنية بالكربوهيدرات والسكر، وهذا يجعله إضافة مثالية لنظامك الغذائي في حالة رغبتك في زيادة الوزن، إنها مصدر صحي للسعرات الحرارية على عكس الأطعمة المصنعة أو الأطعمة السريعة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف وفيتامين ج وحمض الفوليك والبروتين وما إلى ذلك.

الخضار التي تساعد على زيادة الوزن

الأفوكادو

الأفوكادو غني جدًا بالسعرات الحرارية والدهون الصحية، إنه طعام رائع تضيفه إلى نظامك الغذائي إذا كنت تنوي زيادة الوزن، الأفوكادو كما ذكرنا أعلاه غني بالدهون الصحية التي تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الهامة الأخرى في الجسم، كما أنه مصدر كبير للألياف والبروتين وفيتامين K والفولات والمواد المغذية الأخرى.

حبوب الذرة

الذرة هي غذاء صحي آخر عالي السعرات الحرارية يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في زيادة الوزن، يوجد أيضًا في أشكال أخرى مثل الحبوب والدقيق والفشار، يمكن طهي الذرة ، كما هي ، بطرق مختلفة وهي متعددة الاستخدامات، كما أنها غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب وما إلى ذلك.

البازلاء

البازلاء هي طعام آخر يحتوي على سعرات حرارية عالية ومغذية للغاية، البازلاء الخضراء غنية أيضًا بالألياف والبروتينات والكربوهيدرات. كل هذه العناصر الغذائية تساعدنا على زيادة الوزن، البازلاء الخضراء هي أيضًا مصدر كبير لفيتامين ج وفيتامين ك وحمض الفوليك وما إلى ذلك.

البطاطا

تشتهر البطاطس بكونها من الخضروات التي تكتسب الوزن، على الرغم من أنه قد يكون أيضًا بسبب العملية التي يتم إعدادها بموجبها، يمكن أن يساعدك تناول البطاطس المهروسة أو إضافة البطاطس المحمصة إلى نظامك الغذائي على زيادة الوزن بطريقة صحية.