تداول 2868 حاوية بضائع و250 ألف طن منتجات بميناء الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شهدت حركة الملاحة البحرية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ48 ساعة الماضية، حركة نشاطا ملحوظا، حيث تم تداول أكثر من 250 ألف طن خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول 2868 حاوية مكافئة مينائي الإسكندرية والدخيلة.

كما أعلنت هيئة الميناء انتظام الحركة الملاحية بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث تم دخول وخروج عدد 49 سفينة إلى أرصفة الميناء خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 33 سفينة .

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .