انطلاق برنامج تدريبى للمرشحين لمنصب مدير معهد تيودور بلهارس بمعهد إعداد القادة

كتب ـ محمد صبحى

شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، البرنامج التدريبى لشغل المناصب القيادية للسادة المرشحين لشغل منصب مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث (منصب نائب رئيس جامعة )، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 26 يونيو إلى الخميس الموافق 2022/6/30.

وخلال كلمته تمنى الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة التوفيق لجميع السادة المرشحين، مؤكدا على أهمية الدورة التدريبية لتأهيل القيادات الجامعية، موضحا أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرا إلي أن البرنامج التدريبي يشمل العديد من المحاضرات التى تسهم فى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعرفة بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة ومواكبة التطور وقاطرة التقدم لتحقيق مُستقبل أفضل، ومواكبة العصر التكنولوجي وفقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي.

وافتتح الدكتور رضا عبد الواجد أمين عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية بورشة تدريبية بعنوان فن القيادة الجامعية، حيث تناولت الورشة عددًا من المحاور، منها مفهوم القيادة الجامعية مركزا على المهارات الناعمة Soft Skills التي من الضروري أن يكتسبها القيادي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وأهمها: مهارات التواصل الفعال، بالإضافة إلى مهارات العمل ضمن فريق، كذلك مهارات إدارة الوقت، وإدارة الخلافات، بجانب مهارات التفاوض ومهارات الإنجاز.

كما سلطت الورشة التدريبية الضوء على أهم متطلبات القيادة وعناصرها والفروق الرئيسية بين القائد والمدير في المؤسسات الأكاديمية، وآليات خلق التحفيز والدافعية للعمل وتحقيق الإنجاز لدى المرؤوسين من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة أو الكلية أو المعهد.

ومن ناحية أخرى، تم التركيز على مواصفات القائد الناجح في المؤسسات الجامعية التي تنتمي إلى الجيل الرابع التي تقوم على الإبداع والابتكار وتسعى إلى طرح برامج بينية معتمدة على البنية الرقمية التي تمتلكها المؤسسات لزيادة الابتكار، وبيان القيادي في المؤسسات.

وعلى صعيد آخر يتضمن البرنامج التدريبى العديد من المحاضرات ومنها فن المراسم والبروتوكولات، التوعية وأسس الأمن القومي، التحول الرقمي في المؤسسات "أهميته وآلياته"، وكذلك محاضرة الجوانب القانونية في المؤسسات التعامل الإعلامي، القضايا القومية ومكافحة الفساد "إدارة المخاطر والأزمات".