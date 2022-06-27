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المستشار الألمانى: الصراع بأوكرانيا يعني قطيعة عميقة في العلاقات الدولية مع روسيا

الإثنين، 27 يونيو 2022 09:40 م
المستشار الألمانى: الصراع بأوكرانيا يعني قطيعة عميقة في العلاقات الدولية مع روسيا شولتز
كتب أحمد عرفة

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أنه فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا ليس هناك طريق للعودة، موضحا أن الصراع في أوكرانيا يعني قطيعة عميقة في العلاقات الدولية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المستشار الألماني، أنه من الواضح أن هذه الحرب هي قطيعة عميقة في العلاقات الدولية، وبالتالي فإن جميع القواعد والاتفاقيات التي عقدناها مع بعضنا البعض بشأن أساليب التعاون بين الدول تنتهك، لا سيما الاتفاق حول قضية أنه لا يمكن تغيير الحدود بالقوة، وبصفتنا مجموعة السبع، نشارك الرأي القائل بأن هذا تغيير طويل الأمد سيؤثر على العلاقات الدولية لفترة طويلة جدا.

وتابع المستشار الألماني: في العلاقات مع روسيا، لا يوجد طريق للعودة إلى الوقت الذي سبق الهجوم على أوكرانيا، وإذا تغير الوضع، فعندئذ "يجب أن نتغير، والجميع يعلم ذلك بالتأكيد، وجميع دول مجموعة السبع مستعدة "لاتخاذ القرارات المناسبة.

 


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