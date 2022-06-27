الفنان عبد العزيز مخيون يشيع جنازة والدته بمسقط رأسه بالبحيرة.. لايف وصور

البحيرة - ناصر جودة

وصل منذ قليل جثمان والدة الفنان عبد العزيز مخيون إلى مسجد عامر بقرية مخيون التابعة لمركز ابو حمص بالبحيرة، تمهيدا لأداء صلاة الجنازة، ودفنها بمقابر العائلة وتوافد على المسجد المئات من أهالى البحيرة على منزل عائلة مخيون بالبحيرة لتأدية واجب العزاء.

وكان على رأس المتلقين لواجب العزاء الفنان عبد العزيز مخيون والدكتور يونس مخيون مؤسس حزب النور

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاتها الإليكترونية تشييع جنازة والدة الفنان عبد العزيز مخيون بمسقط رأس العائلة بمركز ابو حمص بالبحيرة،وكان جثمان والدة الفنان عبد العزيز مخيون قد وافتها المنية صباح اليوم باحدى المستشفيات الخاصة بمدينة دمنهور اثر صراعها مع المرض.



الفنان عبد العزيز مخيون يشيع جنازة والدته (1)



الفنان عبد العزيز مخيون يشيع جنازة والدته (2)



الفنان عبد العزيز مخيون يشيع جنازة والدته (3)



الفنان عبد العزيز مخيون يشيع جنازة والدته (4)



الفنان عبد العزيز مخيون يشيع جنازة والدته (5)



الفنان عبد العزيز مخيون يشيع جنازة والدته (6)



الفنان عبد العزيز مخيون يشيع جنازة والدته (7)