اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 04:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السودان يؤكد ضرورة التوصل إلى تفاهمات مشتركة حول سد "النهضة"

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:21 م
السودان يؤكد ضرورة التوصل إلى تفاهمات مشتركة حول سد "النهضة" رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان عبد الفتاح البرهان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد السودان ضرورة التوصل إلى تفاهمات مشتركة حول سد "النهضة" ما بين السودان ومصر وإثيوبيا، تُراعي المصالح الاستراتيجية العليا للدول الثلاث.


وترأس وزير شئون مجلس الوزراء السوداني المكلف عثمان حسين عثمان، اليوم الاثنين، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة.


وذكر مجلس الوزراء السوداني- في بيان صحفي- أن الاجتماع استمع إلى تقرير قدمه وزير الري والموارد المائية المكلف بالسودان المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، حول جولة المفاوضات الثانية التي تمت بدولة الإمارات العربية المتحدة.


السودان

سد النهضة

إثيوبيا

أزمة سد النهضة

مصر والسودان

عثمان حسين عثمان



الموضوعات المتعلقة

بيان مصرى أوروبى مشترك: التوصل لاتفاق مقبول فى قضية سد النهضة أولوية قصوى.. مصر والاتحاد الأوروبى يؤكدان التزامهما بالعمل سويا حول التخفيف والتكيُف مع تغير المناخ.. و"مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف" هدف مشترك

الإثنين، 20 يونيو 2022 07:21 م

بيان مصرى أوروبى مشترك: التوصل لاتفاق مقبول فى قضية سد النهضة أولوية قصوى

الإثنين، 20 يونيو 2022 05:45 م

السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق يفتح خزائن أسراره لـ"اليوم السابع".. سد النهضة لا يقلقنى وإثيوبيا لا تحتاج توليد كهرباء.. جدى أول من أنار لمبة فى رأس البر.. ويوسف بك وهبى تنبأ بعملى فى الخارجية

السبت، 18 يونيو 2022 01:30 م

الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفى مع رئيسة المفوضية الأوروبية: نمضى بخطى ثابتة على طريق التنمية.. نرحب بقرب اعتماد وثيقة "أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى حتى 2027".. وحريصون على اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:08 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة