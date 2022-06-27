السودان يؤكد ضرورة التوصل إلى تفاهمات مشتركة حول سد "النهضة"

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أكد السودان ضرورة التوصل إلى تفاهمات مشتركة حول سد "النهضة" ما بين السودان ومصر وإثيوبيا، تُراعي المصالح الاستراتيجية العليا للدول الثلاث.



وترأس وزير شئون مجلس الوزراء السوداني المكلف عثمان حسين عثمان، اليوم الاثنين، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة.



وذكر مجلس الوزراء السوداني- في بيان صحفي- أن الاجتماع استمع إلى تقرير قدمه وزير الري والموارد المائية المكلف بالسودان المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، حول جولة المفاوضات الثانية التي تمت بدولة الإمارات العربية المتحدة.