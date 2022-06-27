الدنيس بـ60 والبوري بـ65 جنيها.. انخفاض أسعار الأسماك بالإسماعيلية.. لايف وصور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من سوق طريق البلاجات للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، لرصد الأسعار والأنواع وأكثر الأنواع إقبالًا، حيث يشهد سوق الإسماعيلية اليوم إقبالًا كبيرًا، بسبب تراجع وانخفاض الأسعار قليلًا اليوم.





وشهد سوق الأسماك، انخفاض أسعار بعض الأنواع، حيث وصل سعر الشبار من 30 إلى 40 جنيها والهليلى بـ 50 جنيها والمرجان بـ 50 جنيها والجمبرى من 50 إلى 160 جنيها والسوبيا بـ 150 جنيها.



وقال غريب ابو غالى، تاجر أسماك أن أسعار الأسماك اليوم كالتالى: الشبار من 40 إلى 50 جنيها والشبار الأخضر "الجوابى"60جنيها، والبورى الكبير بـ 100 جنيها وبورى وسط 60جنيها، والقاروص الوسط 70 جنيها، وقاروص القنال الكبير بـ 120 جنيها، ولوت المزارع بـ 70 جنيها، ولوت القنال بـ 80 جنيها، ودنيس المزارع وسط بـ 60 جنيها، ودنيس العريش بـ 80 جنيها، ودنيس القنال بـ 100 جنيها، ولاشيته الكبير بـ 60 جنيها، والمرجان بـ 70 جنيها، والسهلية وسط بـ 60جنيها، والسهلية كبيرة 100جنيه، وشخرم بـ 50 جنيها، والسردينة بـ 30 جنيها، وماكريل بـ 60 جنيها، والجمبرى من 80 حتى 160 جنيها، والفسيخ الكيلو بـ 80 جنيها، والكابوريا من 50 إلى 100 جنيها، والخلول البلدى من 60 إلى 80 جنيها حسب الحجم، والسوبيا بـ 150 جنيها، وباربونى بـ 80 جنيها، والأنشوجة بـ 25 جنيها، وسمك تونة بـ 30 جنيها.



أسماك الإسماعيلية (1)



أسماك الإسماعيلية (2)



أسماك الإسماعيلية (3)



أسماك الإسماعيلية (4)



جانب من السوق (1)



جانب من السوق (2)



جانب من السوق (3)



جانب من السوق (4)



جانب من السوق (5)



سمك الإسماعيلية (1)



سمك الإسماعيلية (2)



سمك الإسماعيلية (3)



سمك الإسماعيلية (4)



سوق سمك الإسماعيلية (1)



سوق سمك الإسماعيلية (2)



سوق سمك الإسماعيلية (3)



سوق سمك الإسماعيلية (4)



سوق سمك الإسماعيلية (5)



سوق سمك الإسماعيلية (6)



سوق سمك الإسماعيلية (7)