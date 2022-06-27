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الجنايات تتسلم ملف تحقيقات مزرعة الريف الأوروبى.. والسبت انطلاق محاكمة المتهم

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:22 م
الجنايات تتسلم ملف تحقيقات مزرعة الريف الأوروبى.. والسبت انطلاق محاكمة المتهم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تسلمت الدائرة 25 بمحكمة جنايات الجيزة ملف القضية المعروفة إعلاميًا باسم "مذبحة الريف الأوروبي"، تمهيدًا لبدء نظر أولى جلسات محاكمة المتهم السبت المقبل أمام الدائرة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والموافق 2 يوليو.
 
برئاسة المستشار محمود أحمد عوض الله صالح وعضوية المستشارين عمرو وحيد محمود إبراهيم سعد وشريف محمد عبده العقبي وملهم مختار محسن مرسي.
 
وأحالت النيابة العامة المتهم بقتل خمسة؛ وهم مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخر هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.
 
وقد كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.
 
 

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