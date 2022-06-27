اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 12:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإحصاء: 7.2% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر وعُمان خلال عام 2021

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:26 م
الإحصاء: 7.2% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر وعُمان خلال عام 2021 صادرات
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان لتصل إلى 586.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل  546.9 مليون  دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 7.2%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية لسلطنة عمان 163.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 170.2 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها4.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عمان 422.9 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 376.7 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.3%.
 
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى سلطنة عمان خلال عام 2021:
 
1. فواكه بقيمة 30 مليون دولار.
 
2. أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 17.7 مليون دولار.
 
3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية  بقيمة 16.3 مليون دولار.
 
4. آلبان ومنتجات صناعة الألبان  بقيمة 15.3 مليون دولار.
 
5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 14.1 مليون دولار.
 
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من سلطنة عمان خلال عام 2021:
 
1. خامات معادن بقيمة 325.9 مليون دولار.
 
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.4 مليون دولار.
 
3. أسماك بقيمة 18.4 مليون دولار.
 
4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.2 مليون دولار.
 
5. منتجات كيميائية عضوية  بقيمة 3.7 مليون دولار.
 
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بسلطنة عمان 162 مليون  دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 مقابل 160.4 مليون  دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 1%، بينما بلغت قيمة تحويلات العمانيين العاملين في مصر 2.6 مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 مقابل 3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 15%.
 
وبلغت قيمة الاستثمارات العمانية  في مصر 68.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل  15.8 مليون  دولار خلال العام المالي  2019 /2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 334.8%. 
 
وسجل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان سلطنة عمان  5.3 مليون نسمة عام 2022.
 
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة سلطنة عمان طبقــاً لتقـديـرات البعثة  60  ألف مصري حتى نهاية 2020.
 

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

مصر وعمان



الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء يوضح أسباب تراجع عجز الميزان التجارى فى مارس الماضى.. إنفوجراف

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:00 ص

جهاز الإحصاء: 10.9 مليون مركبة مرخصة بنهاية عام 2021

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 01:28 م

جهاز الإحصاء يرصد ارتفاع حمولات السفن العابرة قناة السويس رغم حرب ورسيا وأوكرانيا

الخميس، 09 يونيو 2022 09:00 ص

جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى (0.9%) لشهر مايو 2022

الخميس، 09 يونيو 2022 08:19 ص

تقرير لجهاز الإحصاء: الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يتراجع لـ3 ملايين طن مارس الماضى.. 4 ملايين و366 ألف طن إجمالى الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى.. واستيراد مصر من البوتاجاز يواصل التراجع لـ139 ألف طن

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة