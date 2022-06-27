الإحصاء: 7.2% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر وعُمان خلال عام 2021

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان لتصل إلى 586.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 546.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 7.2%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية لسلطنة عمان 163.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 170.2 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها4.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عمان 422.9 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 376.7 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.3%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى سلطنة عمان خلال عام 2021:

1. فواكه بقيمة 30 مليون دولار.

2. أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 17.7 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 16.3 مليون دولار.

4. آلبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 15.3 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 14.1 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من سلطنة عمان خلال عام 2021:

1. خامات معادن بقيمة 325.9 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.4 مليون دولار.

3. أسماك بقيمة 18.4 مليون دولار.

4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.2 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 3.7 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بسلطنة عمان 162 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 160.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1%، بينما بلغت قيمة تحويلات العمانيين العاملين في مصر 2.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 15%.

وبلغت قيمة الاستثمارات العمانية في مصر 68.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 15.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 334.8%.

وسجل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان سلطنة عمان 5.3 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة سلطنة عمان طبقــاً لتقـديـرات البعثة 60 ألف مصري حتى نهاية 2020.