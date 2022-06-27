استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بقرى محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن" الرياض، سيدي غازي، سيدي سالم، وقلين" بمحافظة كفر الشيخ، أعمال نظافة و تجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة، و حملات ازالة الاشغالات والتعديات، وتمهيد الطرق بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة والتجميل، لرفع كفاءة النظافة العامة بقرية "أم القرى" من الناحية القبلية، وذلك بالمشاركة المجتمعية من أهالي القرية بقرية "الفيروز"، و متابعة عمل القافلة الطبية في الوحدة بحملة "طرق الأبواب"، ومتابعة تنفيذ مشروع تبطين ترعة "الركن" بقرية الحصفه، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بقرية "الرغامة"، و متابعة تركيب عمود كهرباء بعد صيانته على الرافد، ومتابعة أعمال رش مادة "Mco"، و العمل على رش وتعقيم المصالح الحكومية، والشوارع الرئيسية بقرية "7 زهرة الغابات" وذلك بمعدات الوحدة المحلية لقرية "الفيروز"، و وضع مادة "m c o" على طريق (الرياض- ابوصالح) تمهيدا لرصفه.

وأشرفَ اللواء عبدالغفار عبدالرحمن الديب، رئيس مركز ومدينة سيدى غازي، على سير العمل بمنظومة النظافة، واستمرار أعمال تكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات للمواطنين، والاهتمام بالنظافة العامة داخل مناطق المدينة المختلفة، ورفع القمامة من المنبع والمتولد اليومي، ونقلها للمقلب الرئيسي، والتخلص منها بكافة المناطق والشوارع والميادين بالمدينة، بالإضافة إلى رش الطرق، وازالة كافة أنواع التراكمات و الأتربة والمخلفات، وإزالة المتولد اليومي من القمامة أولاً بأول .

كما تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، تطهير مصرف محيط "الزيني"، وأعمال تحجير رافد للطريق الدولي الجديد المار داخل نطاق الوحدة المحلية، بقرية الروضة، ومتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بقرية "التفتيش"، وشوارع سيدي سالم ، وازالة الإشغالات، تيسيراً لحركة المرور بالشارع.

وأشرفَ فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مدينة قلين، على أعمال النظافة والتجميل بالمدينة، والصيانة اليومية لكشافات الإنارة لرفع كفاءة منظومة الإنارة، وأعمال النظافة والتجميل بالمدينة، حيث تم متابعة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، و أعمال النظافة بقرية "البكاتوش"، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والطريق العام، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، والصيانة اليومية لكشافات الإنارة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وتغيير أعمدة الإنارة بطريق "قلين- دسوق".



البدء في تبطين بعض الترع



تطهير لجان الثانوية العامة



حملات نظافة



رفع المخلفات