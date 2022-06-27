اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 03:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1878 مخالفة متنوعة ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات المرورية

الإثنين، 27 يونيو 2022 02:46 م
ضبط 1878 مخالفة متنوعة ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات المرورية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح ، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1878 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق" حيث تم ضبط  31 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 15 مخالفة دراجة نارية، و 65 مخالفة سير بدون تراخيص 34بدون رخص قيادة و 31 بدون رخصه تسيير، و 1508 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

 


كفر الشيخ

حملة مرورية

أمن كفر الشيخ

دراجات مخالفات

رخص تيسير

طفايات

ملصقات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة