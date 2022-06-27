ضبط 1878 مخالفة متنوعة ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات المرورية

‎شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح ، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1878 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق" حيث تم ضبط 31 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 15 مخالفة دراجة نارية، و 65 مخالفة سير بدون تراخيص 34بدون رخص قيادة و 31 بدون رخصه تسيير، و 1508 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.