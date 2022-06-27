استشارى أمراض قلب: ممارسة الرياضة تفيد القلب والإجهاد العصبى يضره

قال الدكتور هشام عمار، استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية بالمعهد القومى للقلب، إن الإجهاد المنظم والذى يقصد به ممارسة الرياضة والمشى يفيد القلب بشكل كبير.

أضاف هشام عمار، فى مداخلة متلفزة لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن التوتر العصبى قد يؤدى إلى قلة النوم، وبالتالى يضر القلب، لأن النوم الصحيح يؤدى إلى جسم صحيح وقلب صحيح، مردفا: "الإجهاد العصبى والناتج عن عدم النوم يضر القلب بشكل كبير".

من جانبه، قالت الدكتورة أمانى داوود، استشارى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن الضغط على النفس يجلب أمراض مميتة للإنسان، ولكن ممارسة الرياضة تفيد القلب والدورة الدموية بشكل رائع.

وتابعت فى مداخلة متلفزة مع الإعلامى عمرو خليل: "ربنا خلق لينا العقل علشان نحل المشاكل، ونطوع الظروف لخدمتنا مش العكس، ولو حصلنا على غذاء صحى متكامل ومتوازن يعطى الجسم طاقة جيدة، والملوخية كأكلة جيدة للمصريين لها فوائد عديدة لأن بها عناصر غذائية مهمة جدا للجهاز العصبى، سواء من الكالسيوم والحديد والماغنيسيوم وغيرها من المواد الأخرى".