أوكرانيا: القوات الروسية تقصف 12 مستوطنة فى دونيتسك وسقوط ضحايا مدنيين

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الشرطة القول إنه على وجه الخصوص، قصفت القوات الروسية أفدييفكا، وسلوفيانسك، وتوريتسك، وباخموت، وكوستيانتينيفكا، ومارينكا، وريهورودوك، ونوفولوهانسكي، ومالينيفكا، وكاترينيفكا، وماياكي، وكاربيفكا.



وأفاد البيان بأن القوات الروسية استخدمت بشكل مكثف في هجماتها الطائرات والصواريخ والمدفعية وقاذفات الصواريخ المتعددة من طراز جراد وأوراجان وسميرش.



وفي قرية مالينيفكا، أصيب طفل بجروح جراء القصف وتم نقله إلى المستشفى فيما تم تدمير حوالي 20 منشأة مدنية، ومن بينها 11 منزلا ومدرسة ومصنع وجراجات.



وكان الجيش الأوكراني، قد أعلن اليوم الاثنين، مقتل 35 ألف جندي روسي في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 27 يونيو، مضيفا أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1552 دبابة و3687 مركبة أفراد مدرعة و771 من النظم المدفعية و243 من الأنظمة المضادة للطائرات و217 طائرة و 184 مروحية و636 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و139 صاروخ كروز و14 سفينة و 2575 من المركبات وخزانات وقود، فضلا عن 60 وحدة من المعدات الخاصة".



كما أعلن المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال إلى 953 طفلا بين قتيل ومصاب بينما تضررت 2061 مؤسسة تعليمية بسبب القصف من جانب القوات المسلحة الروسية.



ويأتي هذا من تداعيات اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 فبراير الماضي القيام بمهمة خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين.