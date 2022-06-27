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ألمانيا: النظام المالى قادر على التعامل مع التداعيات المباشرة لحرب أوكرانيا

الإثنين، 27 يونيو 2022 07:04 م
ألمانيا: النظام المالى قادر على التعامل مع التداعيات المباشرة لحرب أوكرانيا اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت ألمانيا، أن النظام المالى قادر على التعامل مع التداعيات المباشرة لحرب أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن ضربة صاروخية استهدفت مركزًا تجاريًا كان يحوى أكثر من ألف مدنى بداخله فى مدينة "كريمنشوك" بوسط البلاد.

وقال زيلينسكى - عبر حسابه على تطبيق (تليجرام)، بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين - إن "المركز التجارى (المول) يحترق، ويحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، وعدد الضحايا من المستحيل تخيله."

وشدد على أن هذه المنشأة لا تشكل أى تهديد للجيش الروسى ولا يوجد أى قيمة استراتيجية من قذفة، مضيفًا أن "المواطنين يحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية لكن الأمر يغضب المحتلين كثيرًا"، مؤكدًا أنه لم يتم حصر عدد الضحايا حتى الآن.


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