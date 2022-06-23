انضمام 7 مساجد جديدة بها مكتبات عامة للبرنامج الصيفى للطفل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه للمرة الخامسة تقرر انضمام 7 مساجد جديدة بها مكتبات عامة للبرنامج الصيفي للطفل ليصل عدد المساجد المشاركة فى البرنامج 209 مسجد، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وطبقا لما تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف المصرية.

وأكد وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، على توالى افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، حيث قد تم الإعلان عن انضمام عدد 7 مساجد جديدة بها مكتبات عامة متميزة للبرنامج الصيفي للأطفال، على أن يبدأ النشاط بهذه المساجد وهذه المكتبات العامة المتميزة التى يوجد بها ركن تثقيفي للطفل، وذلك إعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2022/6/ 23، مع ملاحظة أن الوزارة قررت تخصيص جزء من وقت هذا البرنامج للمتميزين من الأطفال للقراءة والاطلاع، وإجراء مسابقات وتقديم جوائز تشجيعية.

وشدد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تم تزويد هذه المكتبات بركن تثقيفى للطفل، يضم عدد (15) كتابًا من الإصدارات المشتركة بين وزارتي الأوقاف والثقافة، وبذلك تكون مديرية أوقاف الأقصر قد بلغ عدد المساجد المشاركة فى البرنامج الصيفى للطفل 209 مسجد.

وفى نفس السياق، كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن نجاح رجال المديرية فى عقد 90 جلسة من جلسات الدوار بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة فى القرى والنجوع خلال شهر يونيو الجارى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، عن قيام مديرية الأوقاف بالمشاركة بعدد من الدعاة المتميزين فى تنفيذ فعاليات ندوات التوعية المجتمعية، والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، والتى تستهدف قطاعات مختلفة من أرجاء المحافظة وذلك بمركزى إسنا وأرمنت، ويتم فى هذه الندوات لمناقشة القضايا المختلفة التى تهم المرأه دينياً وإجتماعياً وإقتصادياً.









