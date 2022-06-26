اليوم السابع
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وزير التموين: نتوقع انخفاض الأسعار العالمية فى مارس أو أبريل 2023

الأحد، 26 يونيو 2022 12:05 م
وزير التموين: نتوقع انخفاض الأسعار العالمية فى مارس أو أبريل 2023 الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب ـ مدحت وهبة

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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه رغم ما يتردد بأن هناك بوادر لحل الازمة العالمية، ولكن إذا كانت هناك بوادر فمن الممكن انخفاض الأسعار فى مارس أو أبريل 2023، وعندما يتم تخفيض أسعار الخامات سيتم انخفاض السلع.
 
ولفت وزير التموين، إلى أن العقوبات التى تم وضعها للممتنعين عن توريد القمح المحلى ليست بهدف العقوبة، وإنما للحفاظ على الأمن الغذائى وسيتم الأخذ فى الاعتبار صغار المزارعين والحفاظ عليهم.
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وأعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد كميات من القمح المحلى فى الصوامع تزيد عن 3 ملايين و720 ألف طن بجانب توريد 400 ألف لمصانع المكرونة، كذلك توريد كميات أيضا من الأقماح للتقاوى، وأن ما تم تورده حتى الآن يزيد 11%؜ عن العام الماضى، كما سيتم استمرار التوريد حتى نهاية شهر أغسطس، وأن مخزون القمح يكفى 5.7 أشهر، لافتا إلى أنه فى ظل أزمة التضخم العالمية حرصت الحكومة على زيادة الموازنة الخاصة بدعم الخبز إلى 22 مليار جنيه إضافية منها 4.5 مليار لدعم شراء القمح المحلى ومليار دولار لشراء القمح المستورد.

وأضاف الوزير أنه سيتم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيّام من عيد الأضحى المبارك لطرح اللحوم وكافة المنتجات وسيكون فيه 39 شادرا لطرح الخراف الحية على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة القابضة كذلك طرح لحرم طازجة بمعدل 6320 رأس عجول حية، منها 5420 عجل بمجزر توشكى، والباقى بمجزر سفاجا، وسيتم طرحها فى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكل شهر سيكون فيه توريد 40 ألف طن وتوفير أيضا 4112 طن لحوم مجمدة كذلك التعاقد مع احدى الشركات فى 1000 طن لحوم برازيلى مجمدة، وسيتم توريد 800 طن لوزارة الأوقاف وتم توقيع برتوكول مع الأوقاف بتوريد 500 طن وتزيد عن 1800 طن وتوزع على الأسر الاولى بالرعاية، كما يوجد تعاقب من احدى الشركات لتوريد 11 الف طن وسيتم التوريد شهريا كما يوجد 180 طن سكر معبأة و60 الف طن زيت معبأ والمكرونة 20 الف طن معبأ.

 

 
 

التموين

استعدادات التموين لعيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك

اللحوم بمنافذ التموين لعيد الأضحى

سلع تموينية

لحوم المجمعات الاستهلاكية

لحوم الأضاحي



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