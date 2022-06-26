وحدة للانضباط بالشرقية لمراقبة حظر سير التوك توك المخالف ورفع المخلفات

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم ( 9436 ) لسنة 2022 م بإنشاء تقسيم تنظيمى تحت مسمى (وحدة تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين) تتبع إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

أوضح المحافظ أن الوحدة تختص بمواجهة تداعيات الإشغالات ورفعها فور إكتشافها والحفاظ على الطريق العام لتسهيل حركة المارة من المواطنين وفرض الإنضباط بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين طبقاً للقانون.

ومنع سير مركبات التوك توك وعربات النقل البطيء فى الشوارع الرئيسية غير المسموح بها وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها حيالهم،والتصدى بكل حزم لنباشى صناديق القمامة والتحفظ على وسيلة النقل (التروسيكل وغيرها من وسائل نقل المخلفات) واتخاذ الإجراءات القانونية والقضاء على ظاهرة إزعاج المواطنين من إستخدام مكبرات الصوت بالتوكتوك والتروسيكل والدرجات البخارية ومصادرته، و تنفيذ القرارات الصادرة فى المواعيد المقررة لغلق الورش والمحال التجارية والمقاهى والأنشطة، فيما عدا الأنشطة المستثناة.

كما قرر المحافظ تشكيل فريق عمل من العاملين المتميزين المشهود لهم بالكفاءة والسمعة الطيبة، على أن يتم إعادة توزيعهم على المناطق بشكل دورى ومباشرة أعمالهم بالتناوب على مدار اليوم لتحقيق الإنضباط فى الشارع.

أشار محافظ الشرقية إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشان نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهم، وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 140 لسنه 1956 بشأن الإشغالات العامة، وعلى القانون رقم 121 لسنه 2008 بشأن المرور ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافه وتعديلاته، على قانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009م .