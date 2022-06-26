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تكثيف حملات النظافة بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة فى الشرقية

الأحد، 26 يونيو 2022 11:11 ص
تكثيف حملات النظافة بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة فى الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس التي يعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة لتوفير بيئة صحية لأبنائنا الطلاب لتأدية الإمتحانات في جو هادئ ومستقر.
 
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة حملات النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع بمحيط المدارس ، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام ، ومراجعة وصيانه أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطيه بالوعات الصرف لمنع أي وقوع أي حوادث لضمان سلامة الطلاب.
 
كما أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ضرورة التأكد من إشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء و توفير طفايات الحريق ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة الدوريه لدورات المياة بصورة مستمرة والتأكد من جاهزية إستراحات المراقبين والملاحظين، وذلك تزامناً مع بدء مارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 /2022 م.
 
 
 
 

 


الشرقية

امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

لجان امتحانات الثانوية العامة

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