محافظ كفر الشيخ يستعرض المقومات السياحية والثقافية لتنسيقية شباب الأحزاب

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإحياء قصور الثقافة حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من النائبة هيام الطباخ مقدمة خالص امتنانها على حفاوة استقبال وفد التنسيقية، مؤكدة أن القيادات القائمة على رأس المحافظة تشجع دائماً الشباب وتأهيلهم وتدفع بهم فى مناصب قيادية وأنها شرفت أن تكون أحد أبناء الديوان العام، معاون المحافظ لشئون التنمية، واستفادت من هذه التجربة جملة وتفصيلا.

وضم الوفد النائبة هيام الطباخ، والنواب آدم الطوخي، ومحمد غنيم، وأحمد منوفي، وعلى هلال، وسميرة الشريف، ومى مبروك، ومنى أبو طالب، ونوره عبد الستار، ومحمد شلبي، وعمرو عاطف البنا، وأحمد نشأت، ومحمد عبد الخالق غنيم، وأحمد صابر.

ورحب اللواء جمال نورالدين بوفد التنسيقية، مؤكداً أن كفر الشيخ ذات تراث ثقافى حقيقى وأن هذا الملف تحديداً الخاص بإحياء قصور الثقافة ذات أولوية فى الفترة الحالية متحدثا أن للثقافة دور حقيقى فى تجسيد وجدان وأخلاق ومستقبل الأجيال، مشيرا إلى أن الوطن يحتاج حقيقى لجيل شبابى واعى ومثقف يملك من النضج أن يرى الصورة بكامل زواياها مشيدا بتجربة التنسيقية الناجحة بالمجلس ومتمنيا لها خالص التوفيق.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، ما تتميز به المحافظة من مناطق سياحية دينية ومنها مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وما يشهده الميدان من أعمال تطوير، وكنيسة السيدة العذراء بسخا وما تضمه من حجر عليه أثر قدم السيد المسيح وعلى الجانب من الحجر مكتوب "الله 1"، ومتحف كفر الشيخ وما يضمنه من قطع أثرية لكافة العصور التى مرت بها مصر، والذى تم الانتهاء منه وافتتاحه بعد 16 سنة من التوقف، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعاون وزير الآثار ، تحول الحلم لحقيقة، إضافة لأثار فوه، وتصميم المحافظة لإحياء مهنة السجاد والكليم، وتدريب الفتيات، والتسويق الالكترونى بالتعاون مع وزارتى التضامن والاتصالات، وبحيرة البرلس وما تتميز به، وما ستشهده من تطوير خلال الفترة المقبلة، إضافة لأعمال تطوير مصيف بلطيم.

جدير بالذكر أن وفد التنسيقية لإحياء قصور الثقافة بدأ زيارته للمحافظة صباح اليوم بزيارة متحف كفر الشيخ ثم انتقل لديوان عام المحافظة للقاء المحافظ، ويختتم جولاته بزيارة قصر ثقافة المحافظة.



جانب من الحضور



جانب من وفد التنسيقية



شباب التنسيقية ومحافظ كفر الشيخ ونائبه