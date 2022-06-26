محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، محيط عدد من لجان الثانوية العامة، لمتابعة استقرار اللجان وتوفير الهدوء للطلاب، كما تفقد لجنة مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية للبنين، من داخل المدرسة ولكنه رفض دخول اللجان على الطلاب، لتوفير الهدوء لهم، جاء ذلك بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أدى 21 ألف و111 طالب وطالبه امتحان اللغة العربية في 80 لجنة، وتغيب عن أداء الامتحان 195 طالبا وطالبه، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة مديرية التربية والتعليم أي مخالفات أو شكاوى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه اطمأن على التأمين حول اللجان والهدوء الذي تم توفيره للطلاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، متمنيا التوفيق والنجاح للطلاب، ويكون من بينهم أوائل الثانوية العامة، كعادة أبناء المحافظة المتفوقين.

تفقد المنحافظ للجان الثانوية العامة



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