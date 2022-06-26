محافظ الإسماعيلية يطمئِنّ على الحجاج بالمحافظة ويؤكد على تذليل كافة العقبات

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية إجراءات سفر بعثة حجاج الإسماعيلية ضمن حج الجمعيات الأهلية منذ لحظة تجمعهم مساءَ أمس السبت أمام مديرية التضامن الاجتماعي، وحتى وصولهم مطار القاهرة وانطلاق رحلتهم لأداءِ مناسك الحج لهذا العام.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قام بتوزيع شنطة الحج و جواز السفر و التاشيرات الخاصة بـ 46 حاجا الأربعاء الماضي.

وحرص على متابعة الإجراءات الخاصة بأخذ المَسْحات الخاصة بفيروس كورونا قبل سفرهم.

وصرَّحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ البعثة وصلت للأراضي المقدسة مؤكدة على تنفيذ تعليمات محافظ الإسماعيلية بتيسير كافة الإجراءات ومتابعة احتياجاتهم لحظةً بلحظة من خلال الوفد المرافق لهم.