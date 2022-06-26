9 آلاف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

يؤدي اليوم الأحد 9 آلاف و276 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، امتحانات مادة اللغة العربية للعام 2022 بمحافظة الإسماعيلية، موزعين على 8 إدارات تعليمية، هي الإسماعيلية شمال وجنوب وابوصوير والقصاصين وفايد والتل الكبير والقنطرة شرق وغرب، بإجمالي 35 لجنة امتحانية.

كان الطلاب قد أنهوا امتحاناتهم يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع، وهي مواد التربية الدينية والوطنية و الإقتصاد والإحصاء دون مشاكل او شكاوى وردت لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة او غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم .

وأعلنت محافظة الإسماعيلية جاهزية جميع اللجان لاستقبال الطلاب والمعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات برفع حالة الاستعداد القصوى وتوفير كافة وسائل الراحة والامان لاداء العملية الإمتحانية في سهولة ويسر وتسخير كافة الأمكانيات للخروج بجو آمن وصحي بالتعاون بين كافة الجهات الخدمية والتنفيذية والمحليات .

وكان محافظ الإسماعيلية قد عقد عدة اجتماعات تنسيقية بحضور وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسماعيلية و الجهات المعنية، لوضع الخطة التأمينية لسير امتحانات شهادة الثانوية العامة بِيُسر، حيث تم التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة؛ لإمداد و تأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة و الاستراحات و مركز توزيع الأسئلة و تجميع أوراق الإجابات، و ضمان عدم انقطاع الكهرباء، خاصةً مع فصل الصيف، و درجة الحرارة المرتفعة.

كما راجع المحافظ استعدادات مديرية الصحة و السكان و مرفق الإسعاف و مديرية التموين و التجارة الداخلية كل في اختصاصه و بما يضمن سير العمل باللجان بدون أيّ مشكلات.

كما وجه"بشارة" رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بضرورةِ متابعة لجان الامتحانات و المدارس، و رفع المخلفات و القمامة بمحيطِ المدارس أولًا بأول، و تذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.