ماذا تعرف عن الشلل النصفى الشظوى عند الأطفال؟

كتب - حسام الشقويرى

يولد الأشخاص المصابون بالدم النصفي الشظوي ولديهم تشوهات أو تشوهات معينة في الساق. إذا كان طفلك يعاني من الشظية الشظية ، فقد يواجه صعوبة في المشي أو الوقوف وسيحتاج إلى علاجات طبية لمساعدته على استخدام ساقيه بشكل فعال، وفي الأسبوع السابع من الحمل تقريبًا ، سيطور طفلك براعم أطرافه السفلية ، وهي نتوءات صغيرة تشبه المجداف والتي ستشكل في النهاية أرجله وأقدامه، حسبما نشر موقع webmd

والشلل النصفي الشظوي هو نوع من نقص تنسج ما بعد المحور في الأطراف السفلية يحدث عندما لا يتطور أحد براعم أطراف الطفل كما ينبغي، ويفقد الأطفال المصابون بالدم النصفي الشظوي جزءًا أو كل عظم الشظية في أسفل أرجلهم، ويعاني بعض الأطفال من الشلل النصفي الشظوي في كلا الساقين ، ولكن غالبًا ما يصاب أحدهما فقط ، مما يجعله أقصر من الآخر. قد يكون لديهم أيضًا تشوهات أخرى في الساق أو القدم مثل الساق المنحنية أو المثنية وأصابع القدم المفقودة.

ما هي أعراض الشلل النصفي الشظوي؟

يؤثر الشلل النصفي الشظوي على كل شخص بشكل مختلف ، ويمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة. تشمل بعض الأعراض ما يلي:

الشظية مفقودة أو متطورة جزئيًا

وجود ساق واحدة أقصر من الأخرى

تكون الكاحلين أو القدمين بشكل غير طبيعي

تنحني الركبتان إلى الداخل بدلاً من الخارج

أربطة الركبة المفقودة أو الضعيفة

انحنى أسفل الساقين

أصابع القدم المفقودة أو المشوهة

مفاصل الورك الضحلة

ما هي أسباب الشلل النصفي الشظوي؟

الشلل النصفي الشظوي خلقي ، مما يعني أن الأشخاص المصابين بهذه الحالة يولدون به. ستحدث مشاكل النمو التي تسبب الشلل النصفي الشظوي بين الأسبوع السادس والثامن من الحمل ، عندما تتشكل براعم أطراف طفلك.

يحدث الشلل النصفي الشظوي بشكل عشوائي ، والسبب الدقيق غير معروف. تقول إحدى النظريات أن الجينات المسؤولة عن تكوين ساق الطفل أثناء الحمل يتم تنشيطها بترتيب خاطئ ، مما يتسبب في حدوث تشوهات.