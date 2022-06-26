كييف: نية مجموعة السبع فرض عقوبات على الذهب الروسي ليست كافية

كتب أحمد عرفة

أكدت الرئاسة الأوكرانية، أن قصف روسيا لكييف دافع قوي لتتخذ مجموعة السبع عقوبات صارمة ضدها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الرئاسة الأوكرانية، أن نية مجموعة السبع فرض عقوبات على الذهب الروسي ليست كافية.

وفى وقت سابق أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو وقوع انفجارات في حي "شيفتشينكيفسكي" بالعاصمة الأوكرانية صباح اليوم الأحد، وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام"، دون إعلان مزيد من التفاصيل.

وأضاف كليتشكو - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية - أنه تم إرسال طواقم الإسعاف وعمال الإنقاذ إلى موقع الانفجارات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقا.