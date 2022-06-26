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قوات لوجانسك الانفصالية تعلن أسر 70 مقاتلا أوكرانيا في مصنع أزوت بسيفيرودونيتسك

الأحد، 26 يونيو 2022 04:41 م
قوات لوجانسك الانفصالية تعلن أسر 70 مقاتلا أوكرانيا في مصنع أزوت بسيفيرودونيتسك اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قوات لوغانسك الانفصالية أنها أسرت 70 مقاتلا أوكرانيا في مصنع أزوت بسيفيرودونيتسك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو وقوع انفجارات في حي "شيفتشينكيفسكي" بالعاصمة الأوكرانية صباح اليوم الأحد، وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام"، دون إعلان مزيد من التفاصيل.

 

وأضاف كليتشكو - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية - أنه تم إرسال طواقم الإسعاف وعمال الإنقاذ إلى موقع الانفجارات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقا.

 


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