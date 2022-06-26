طلاب "تجارة القاهرة" ينظمون احتفالية كبرى بانتهاء امتحانات نهاية العام

كتب محمد صبحى

انتهت مراسم امتحانات كلية التجارة جامعة القاهرة لطلاب البكالوريس لجميع الفرق -والتي استمرت لمدة 21 يوماً- وصاحب اليوم الأخير مراسم احتفال وحفاوة كبيرة من قبل الطلاب .

فمن ناحية، قامت الكلية بإعداد لافتات للاحتفال بطلاب العام الرابع نظراً لأنهم قد انتهوا من أداء آخر امتحان لهم في الكلية، وفرشت السجاد وعلقت الأعلام وزينت المداخل بالورود ووفرت عدداً من المصورين ، في مشهدٍ تم تجهيزه أثناء فترة الامتحان مما كان له بالغ الدهشة والمفاجأة للطلاب فور انتهائهم من أداء الامتحان، ويؤكد على انتهاء أعمال الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني بنجاح.

وتجمع طلاب الكلية أمام المبنى الرئيسي للكلية ونظموا ممراً شرفياً للدكتور جمال شحاتة العميد ودعوه للمرور من خلاله حتى يتسلم درع شُكرٍ وتقدير وعرفان لما قدمه وبذله من أعمال، وفور تسلم العميد الدرع.

سعت كلية التجارة بقيادة العميد الدكتور جمال شحاتة لتدريب الطلاب وتجهيزهم لمواجهة سوق العمل ولتحسين فرصهم في الالتحاق بالوظائف، لتمدهم بالأمل وتحثهم على العمل، ليكونوا بالفعل شباب المستقبل، ومصدر الأمل لهذا الوطن، وأداة وأد لظاهرة الانتحار وخط دفاع أمام التفكير المتطرف والسلبي لذلك كان من الجدير بالذكر الاحتفال بانتهاء الامتحانات كما تسعى الكلية لتنظيم حدث للطلاب لالتقاط الصور التذكارية.