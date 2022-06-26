تجارة القاهرة تختتم اليوم ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسى

كتب ـ محمد صبحى

تختتم كلية التجارة ب جامعة القاهرة ، اليوم الأحد، ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023 .

وكان الدكتور جمال شحاتة، قال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الكنترولات تعمل بشكل يومى لتصحيح نماذج الإجابات للمواد التى أداها الطلاب، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من التصحيح والرصد تمهيدا لعقد لجنة الممتحنين، ومن ثم إعلان النتائج بشكل سريع للطلاب على الموقع الإلكترونى للكلية.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية تطبق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا منذ تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أن الامتحانات تعقد على فترات، ويجرى تعقيم شامل للقاعات ولجان الامتحانات بين الفترات.