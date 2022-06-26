ضبط مخبزين تصرفا فى 59 شيكارة دقيق بلدى بالبحيرة وتحرير مخالفات بالمنيا

المحافظات – حسن عبد الغفار – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف الحملات لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدى الخضر و بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية على المخابز بمركز حوش عيسى أسفرت عن ضبط :-

- مخبزين قاما بالتصرف فى 59 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروع.

- 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن .

- مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات .

- تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز..

- تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المنيا

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على استمرار تكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالتعاون مع التموين، حملة تموينية وتفتيشية على المخابز البلدى والأسواق بدائرة المركز لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدى لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

أسفرت الحملة عن تحرير إدارة تموين سمالوط لعدد من المخالفات التموينية خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، تنوعت ما بين نقص وزن ومواصفات وتوقف عن الإنتاج وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود ميزان حساس.

كما تم تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة والتحفظ على كميات من اللحم البقرى مذبوحة خارج السلخانة، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة.



حملات بالمنيا