ضبط أسماك منتهية الصلاحية و 3 مخابز وتحرير 29 محضر تموينى بالبحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى بحملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن :

اولاً بمركز أبوحمص تم ضبط :

- 3 مخابز تصرفت فى 22 شيكارة دقيق بلدى مدعم .

- 5 مخابز لإنتاجها خبز بلدى مدعم ناقص الوزن

- 5 مخابز غير معلنة عن مواعيد التشغيل.

ثانيا بمركز وادى النطرون تم ضبط :

- 36 كجم سمك منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى بأحد محلات الأسماك .

- 3 كجم سجق بدون علامات وبيانات بأحد المطاعم.

- كما تم تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة .

ثالثاً :مركز حوش عيسى تم ضبط :

- 11 مخبزا تنتج خبزا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .