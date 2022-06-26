صور.. العالم هذا المساء.. العاهل الأردني يستقبل الرئيس الفلسطيني لدى وصوله قصر الحسينية.. كرنفال الزهور فى اليابان يستقبل الزوار تحت المطر.. اختتام معرض المدينة المنورة للكتاب 2022 وسط حضور كبير للأطفال

تستمر فعاليات المهرجان شهرا تقريبا هناك الكثير فيها تستقبل الحدائق السائحين حيث الاستمتاع بجمال أمطار الصيف اللانهائية في اليابان لأنها تثير إحساسًا حزينًا بالحنين إلى الماضي.

اختتام معرض المدينة المنورة للكتاب 2022 وسط اهتمام كبير من الأطفال بفاعلياته

اختتم معرض المدينة المنورة للكتاب 2022، فى دورته الأولى، فعالياته وأنشطته الثقافية والفنية، والتى كان من أبرزها تلك الأنشطة المتنوعة التى استهدفت الأطفال طوال أيام المعرض، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة حب القراءة وممارسة الفنون والأنشطة الترفيهية التعليمية.

ونظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة، فى المملكة العربية السعودية لأول مرة، معرض المدينة المنورة للكتاب 2022، بتقديم ما يفوق 60 ألف عنوان، ومشاركة أكثر من 200 دار نشر من 13 دولةٍ عربية وبرنامجاً ثقافياً مصاحباً، تضمن ما يزيد عن 80 فعالية تناولت مختلف المجالات الثقافية والأدبية والعلمية والتاريخية، وسط حضور كثيف من محبى القراءة والمعرفة، وذلك بمقر مركز الملك سلمان الدولى للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة.

وفى تصريحات لوسائل الإعلام السعودية، قال الكاتب محمد حسن علوان، الرئيس التنفيذى لهيئة الأدب والنشر والترجمة أن المعرض فى نسخته الأولى قدم المدينة المنورة كمنارة للثقافة، تعد تظاهرة حضارية حرص المعرض عبرها على تقديم تجربة ثقافية فريدة لزواره، يتكامل فيها الكتاب مع الفعاليات والأنشطة المصاحبة ويتمكن فيها القارئ من لقاء الكتّاب والمؤلفين ليحظى برحلة فكرية متكاملة فى قلب المدينة المنورة، إذ يسعى المعرض إلى تمكين قطاع النشر وتشجيع التبادل الثقافى وتعزيز أثر القراءة فى زيادة الوعى وتحسين جودة الحياة.