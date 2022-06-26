صور.. العالم هذا المساء.. العاهل الأردني يستقبل الرئيس الفلسطيني لدى وصوله قصر الحسينية.. كرنفال الزهور فى اليابان يستقبل الزوار تحت المطر.. اختتام معرض المدينة المنورة للكتاب 2022 وسط حضور كبير للأطفال

شهد العالم هذا المساء العديد من الأحداث المهمة، وهو ما أبرزته وكالات الأنباء، ويقدم "اليوم السابع" تقريرا بأهم أحداث العالم التى تم رصدها خلال الساعات الماضية.
العاهل الأردني يستقبل الرئيس الفلسطيني لدى وصوله قصر الحسينية
استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لدى وصوله قصر الحسينية في العاصمة عمان، وذلك بحسب ما أكده الديوان الملكى الهاشمى في الأردن.
فيما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن اللقاء سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويرافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.
العاهل الأردني يستقبل الرئيس الفلسطيني
عاهل الأردن والرئيس الفلسطيني
كرنفال الزهور فى اليابان يستقبل الزوار تحت المطر
شهدت حدائق اليابان استقبال الزوار خلال موسم الأمطار حيث تنبض حدائق اليابان باكتمال وتفتح زهورالكوبية حيث تبدأ فعاليات مهرجانات الزهوربزيارة الحدائق والتقاط الصور التذكارية وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا.
تستمر فعاليات المهرجان شهرا تقريبا هناك الكثير فيها تستقبل الحدائق السائحين حيث الاستمتاع بجمال أمطار الصيف اللانهائية في اليابان لأنها تثير إحساسًا حزينًا بالحنين إلى الماضي.
كرنفال الزهور باليابان وإقبال كبير من المواطنين
كرنفال الزهور باليابان
كرنفال الزهور فى اليابان
كرنفال الزهور
اختتام معرض المدينة المنورة للكتاب 2022 وسط اهتمام كبير من الأطفال بفاعلياته
اختتم معرض المدينة المنورة للكتاب 2022، فى دورته الأولى، فعالياته وأنشطته الثقافية والفنية، والتى كان من أبرزها تلك الأنشطة المتنوعة التى استهدفت الأطفال طوال أيام المعرض، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة حب القراءة وممارسة الفنون والأنشطة الترفيهية التعليمية.
ونظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة، فى المملكة العربية السعودية لأول مرة، معرض المدينة المنورة للكتاب 2022، بتقديم ما يفوق 60 ألف عنوان، ومشاركة أكثر من 200 دار نشر من 13 دولةٍ عربية وبرنامجاً ثقافياً مصاحباً، تضمن ما يزيد عن 80 فعالية تناولت مختلف المجالات الثقافية والأدبية والعلمية والتاريخية، وسط حضور كثيف من محبى القراءة والمعرفة، وذلك بمقر مركز الملك سلمان الدولى للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة.
وفى تصريحات لوسائل الإعلام السعودية، قال الكاتب محمد حسن علوان، الرئيس التنفيذى لهيئة الأدب والنشر والترجمة أن المعرض فى نسخته الأولى قدم المدينة المنورة كمنارة للثقافة، تعد تظاهرة حضارية حرص المعرض عبرها على تقديم تجربة ثقافية فريدة لزواره، يتكامل فيها الكتاب مع الفعاليات والأنشطة المصاحبة ويتمكن فيها القارئ من لقاء الكتّاب والمؤلفين ليحظى برحلة فكرية متكاملة فى قلب المدينة المنورة، إذ يسعى المعرض إلى تمكين قطاع النشر وتشجيع التبادل الثقافى وتعزيز أثر القراءة فى زيادة الوعى وتحسين جودة الحياة.
معرض المدينة المنورة للكتاب يستقطب الأطفال
معرض المدينة المنورة للكتاب واهتمام كبير من الأطفال
معرض المدينة المنورة
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