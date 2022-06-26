صاحب مشروع إنتاج خبز البطاطا: قيمة غذائية ومردود اقتصادى ويكفى احتياجاتنا

كتب محمود رضا الزاملى

قال عبد المنعم الجندى، باحث بوزارة الزراعة، صاحب مشروع بحثى لإنتاج الخبز من البطاطا: "طرق الإنتاج لما له من مردود اقتصادى"، مشيرا إلى أن تصنيع الخبز من البطاطا عن طريق سلق البطاطا وإضافتها بنسبة 50% بطاطا الباقى من القمح.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، تم إنتاج خبز بجودة عالية، والمنتج صالح للاستهلاك الآدمى، نظرا للقيمة الغذائية الموجودة فى هذا المكون، وتم تنفيذ هذه الفكرة من سنين كثيرة ونجحت.

ولفت إلى أنه عكف على دراسة مشروع إنتاج رغيف العيش من خلال البطاطا، وتوصل إلى عدد من الأصناف، تصلح للاستخدام مع القمح فى إنتاج الخبز، لافتا إلى أن المشروع يعمل على إدخال البطاطا فى إنتاج الخبز مع القمح، بنسبة 40% بطاطا و60% قمح، ما يقلل من الاستهلاك المحلى من القمح، والتوقف عن الاستيراد من الخارج مع الوقت، خلال 3 أعوام على الأكثر.

وأكد الباحث، أن المساحة المنزرعة من القمح 3 ملايين و600 ألف فدان، وفى حال زرعة 360 ألف فدان من البطاطا بجانبهم؛ سنكفى احتياجاتنا من الخبز ولن نحتاج لاستيراد القمح أو الدقيق من الخارج.