اليوم السابع
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سيناتور روسى: العقوبات الغربية ضد موسكو تهدف لإرهاق البلاد على المدى الطويل

الأحد، 26 يونيو 2022 09:08 ص
سيناتور روسى: العقوبات الغربية ضد موسكو تهدف لإرهاق البلاد على المدى الطويل الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف اليوم الأحد، أن حرب العقوبات ضد روسيا تهدف إلى الإرهاق المالي والاقتصادي طويل الأمد للبلاد.

 

ورأى بوشكوف في تعليقه على الأنباء حول احتمال فرض حظر على واردات الذهب من روسيا، في منشور على قناته عبر (تيليجرام)، نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن العقوبات ضد موسكو تهدف إلى الإنهاك المالي والاقتصادي طويل الأجل للبلاد، مضيفا "قد تحتوي الإجراءات الأحادية المتخذة في إطار هذه الحرب على استثناءات، كما حدث في حالة الحظر الأوروبي على إمدادات النفط الروسية، وذلك اعتمادا على درجة حاجة الغرب (للموارد الروسية) يمكن تعديلها".


وأشار إلى أنه من غير المتوقع أن تراجع الدول الغربية المسار العام للعقوبات بغض النظر عن إعلان وسائل الإعلام الغربية عن عدم فعالية العقوبات ضد روسيا.


وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد أكد في وقت سابق أن قادة مجموعة السبع في القمة المقبلة في ألمانيا سيناقشون إمكانية زيادة الضغط على روسيا وتقليل تكاليف مثل هذه العقوبات على الاقتصاد العالمي.

 


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