روسيا: الحكومة البريطانية تسعى لترهيب سكان البلاد بحرب نووية وشيكة مع موسكو

كتب أحمد عرفة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الحكومة البريطانية تسعى لترهيب سكان البلاد بحرب نووية وشيكة مع روسيا من أجل صرف انتباههم عن المشاكل السياسية الداخلية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن الحكومة البريطانية تحاول من خلال هذه التصريحات صرف انتباه الشعب عن المشاكل السياسية الداخلية، على وجه الخصوص، وعن انهيار المملكة، متابعة: لا تتعب المؤسسة البريطانية من الاستعداد لنهاية العالم النووية، حيث تخترع تصريحات غير موجود تنسبها لروسيا حول هذا الموضوع.

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن هذا موضوع مناسب، يهدف إلى صرف الانتباه عن الانهيار السياسي الداخلي للمملكة البريطانية في ضوء المؤامرات التي لا تنتهي والأزمات وفضائح الفساد ببساطة.