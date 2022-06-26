تنفيذ 6 حالات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بمركز المحلة

الغربية ـ عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى علي قياَم مركز ومدينة المحلة بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد بالوحدات المحلية لقرى محلة أبو على والجابرية والبنوان، حيث تم إزالة 6 حالات تعدٍ بمساحة 6 قراريط و8 أسهم تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة.

وأضاف أن التعديات شملت إزالة مبانى بالطوب وأسوار وبلوكات وسملات وقواعد خرسانية، وتضمنت الحملة إزالة مبانى على مساحة 2 قيراط بقرية بطينة التابعة للوحدة المحلية لمحلة أبو على وحالة تعدى واحدة بالقيراطية على مساحة 1 قيراط و6 أسهم، وإزالة سور بالبلوك بالوحدة المحلية للبنوان على مساحة 12 سهما، وإزالة 3 حالات تعدٍ بقرية كفر العبايدة بالوحدة المحلية للجابرية على مساحة 2 قيراط و14 سهما، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإزالة كافة المخالفات".

شارك في الحملة المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية وعبد الرحمن رحيم رئيس الوحدة المحلية للبنوان و مسعد شعيرة رئيس الوحدة المحلية بالجابرية وعبد الله قويدح رئيس الوحدة المحلية لمحلة أبو على والمهندس محمد البطل مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والرائد أحمد نصار من شرطة مركز المحلة.