اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 02:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

بعد أسبوعين من العثور عليها.. التصريح بدفن جثة طفلة بقنا

الأحد، 26 يونيو 2022 02:48 م
بعد أسبوعين من العثور عليها.. التصريح بدفن جثة طفلة بقنا النيابة العامة - صورة ارشيفية
قنا- صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت النيابة العامة بقنا، بدفن جثة طفلة بعد العثور على جثتها منذ أسبوعين، داخل الزراعات في عزبة طايع التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهم بقتل طفلة وإلقاء جثتها في الزراعات بعزبة طايع التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

 تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط شاب في الثلاثينات، متهم بقتل طفلة وإلقاء جثتها في الزراعات بعزبة طايع التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية علي جثة متحللة في الزراعات وتبين أنها لطفلة تدعي آيات. ع، 14 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولي التحقيقات وضبط المتهم الذي اعترف بقتل الطفلة بعد استدراجها وخنقها في الزراعات.

 

 

 


تصرحي بدفن جثة

دفن جثة طفلة

قرية عزبة طايع

مركز نقادة

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة

النيابة العامة تكشف السبب الحقيقى وراء سقوط شخص من أعلى برج القاهرة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:14 ص

واقعتا البرج والكوبرى.. تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن إنهاء شابين لحياتيهما (إنفوجراف)

الأربعاء، 22 يونيو 2022 01:26 ص

11 معلومة بتحقيقات النيابة العامة في واقعتي وفاة اثنين لسقوط أحدهما من برج القاهرة والآخر من أعلى كوبري

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:04 ص

النيابة العامة للشباب: "اعلموا أن ربَّكم محيطٌ بما قدَّرَه لكم في علمه القديم فلعلَّ في فشلكم نجاحًا"

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:02 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة