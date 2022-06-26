بعد أسبوعين من العثور عليها.. التصريح بدفن جثة طفلة بقنا

قنا- صابر سعيد

صرحت النيابة العامة بقنا، بدفن جثة طفلة بعد العثور على جثتها منذ أسبوعين، داخل الزراعات في عزبة طايع التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهم بقتل طفلة وإلقاء جثتها في الزراعات بعزبة طايع التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط شاب في الثلاثينات، متهم بقتل طفلة وإلقاء جثتها في الزراعات بعزبة طايع التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية علي جثة متحللة في الزراعات وتبين أنها لطفلة تدعي آيات. ع، 14 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولي التحقيقات وضبط المتهم الذي اعترف بقتل الطفلة بعد استدراجها وخنقها في الزراعات.