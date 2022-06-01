تفريغ سجل مكالمات غفير لكشف ملابسات واقعة العثور على جثته بقنا

قنا صابر سعيد

أمرت النيابة العامة بقنا بتفريغ سجل مكالمات غفير عثر على جثته بطريق "قنا - سفاجا" منذ أيام بناحية الكيلو 27 لكشف ملابسات الواقعة.



كانت البداية بتلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة مسن بطريق "قنا - سفاجا" في الخمسينيات من عمره، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى وتكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الوفاة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، كما أفاد نجل المجني عليه أنه عثر على جثة والده مقيدة بحبل.