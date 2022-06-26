بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروعات حياة كريمة بمركز طهطا في سوهاج

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، العضو المنتدب، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، مشروعات الصرف الصحى التى تم الانتهاء منها في قرى الصفيحة وحاجر مشطا والشيخ رحومة ونزالى داوود، والتى تأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم الدفع بسيارة خدمة عملاء متنقلة، لتلقى طلبات التعاقد على الوصلات المنزلية لأهالى القرى المذكورة، وذلك للبدء فى التوصيل على الشبكة وتشغيل المشروعات ودخول الخدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم.

وأشار المهندس أبو ضيف محمد أحمد رئيس وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، إلى أن مشروع صرف صحى قرية نزالى داوود، يخدم 6630 مواطنا، وتشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 5620 مترا مكعبا لكل يوم وشبكات انحدار بطول 7540 مترا وخط طرد قطر 250 ملى بطول 950 متر ومشروع صرف صحى الشيخ رحومة ويخدم 6275 مواطن ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 11101 متر مكعب لكل يوم وشبكة انحدار بطول 7555 متر وخط طرد قطر 350 ملى متر بطول 4225 متر هذا بالإضافة إلى مشروع صرف صحى قرية الصفيحة ويخدم 14400مواطن ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 23328 متر مكعب لكل يوم وشبكات إنحدار تبلغ اطوالها 9785 متر وخط الطرد بقطر 500 ملى متر بطول 6550 متر ومشروع صرف صحى قرية حاجر مشطا ويخدم 9723 مواطن ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 38990 متر مكعب لكل يوم وشبكات إنحدار تبلغ أطوالها 9910 متر وخط الطرد بقطر 700 ملى متر بطول 8000 متر.