قطع المياه عن قرية شطورة بمركز طهطا بسوهاج من 11 مساء ولمدة 9 ساعات

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن قرية شطورة وضعف المياه بالأدوار العليا بساحل طهطا بمركز طهطا اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الثامنة من صباح الأربعاء الموافق 22 من نفس الشهر ولمدة 9 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة للقيام بأعمال الصيانة لمحطة مياه شطورة.

وأوضحت مها غازى، مدير إدارة الإعلام، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.