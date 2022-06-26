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بايدن: القصف الصاروخي الروسي على كييف همجي

الأحد، 26 يونيو 2022 04:35 م
بايدن: القصف الصاروخي الروسي على كييف همجي بايدن
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن ، أن القيادة الروسية كانت تخطط لإثارة خلاف بين الحلفاء الغربيين وصفوف حلف الناتو، لكنها فشلت.

جاء ذلك خلال لقائه بالمستشار الألمانى أولاف شولتز، قبل بداية مفاوضاتهما الثنائية المنعقدة اليوم الأحد على هامش قمة مجموعة السبع بقصر إيلماو في ألمانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي، إن القصف الصاروخي الروسي على كييف "همجي"، متابعا: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتقد أن الناتو وحلفنا سينقسمان لكن هذا لم يحدث ولن يحدث، كما شكر جو بايدن، المستشار الألماني لجهوده الهادفة إلى الحفاظ على وحدة الغرب، حيث تجعل هذه التحديات أقوى.

وأعرب جو بايدن عن اعتقاده بأن ألمانيا والولايات المتحدة تقفان موقفا واحدا من الوضع حول أوكرانيا.

فيما قال البيت الأبيض، إن جو بايدن وأولاف وشولتز ناقشا التحديات والتهديدات التي تفرضها الصين.

 

 


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