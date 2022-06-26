انطلاق مهرجان مانجو أسوان اليوم للوصول إلى 50 مليون شجرة

أسوان – عبد الله صلاح

تستعد محافظة أسوان لانطلاق الموسم الثانى لمهرجان أسوان للمانجو 2022، والذى تبدأ فاعلياته خلال الفترة من 26 يونيو الجارى إلى 1 يوليو المقبل، حيث يتم تنظيم المهرجان بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وتسعى محافظة أسوان من خلاله لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصاديا.

وصرحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بأن مهرجان أسوان للمانجو 2022 سيشهد العديد من التنسيق، منها عرض الأصناف غير المعروفة للمانجو وطرحها على كبار التجار والمصنعين والمستثمرين والمصدرين، مؤكدة أنه تحقيقاً للشفافية والعدالة.

وأوضحت "أبو زيد"، بأن الهدف الاقتصادى من المهرجان هو تبنى مشروع قومى لزيادة المساحة المنزرعة بالمانجو بأسوان لتصل إلى 70 ألف فدان بحيث يصل حجم الإنتاج إلى 600 ألف طن سنوياً وبما يحقق الوصول إلى 50 مليون شجرة مانجو بأسوان من خلال طرح هذه المزارع المتخصصة بشتلات لأصناف خاصة مستهدفة بالتصدير.

وأشارت إلى أهمية ربط هذا الهدف الاستراتيجى بإقامة مدينة لوجستية للمانجو تتولى خدمات الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد والتسخين، فضلاً عن إقامة وحدات مركزات لرفع القيمة المضافة من الأصناف الأقل جودة بحيث تخلق سلسلة متكاملة من الإنتاج إلى التصدير للمانجو.

ومن جانبه، كلف محافظ أسوان، إدارة الاستثمار بفتح باب التسجيل وتلقى طلبات كافة المزارعين والتجار للمانجو بجميع مراكز ومدن المحافظة للمشاركة وحجز الأجنحة فى المعرض الذى سيخصص لعرض منتجاتهم من المانجو بأنواعها وأصنافها المختلفة وخاصة أن المهرجان الأول حقق نجاحاً كبيراً فى التسويق لمانجو أسوان بأصنافها المتعددة والتى بلغت 45 صنفا معظمها يسبق حصادها فى أى محافظة أخرى بسبب ارتفاع درجات الحرارة.