انطلاق مهرجان مانجو أسوان 26 يونيو للوصول إلى 50 مليون شجرة

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إشارة البدء للتجهيزات الخاصة بانطلاق مهرجان أسوان للمانجو 2022 والذى تبدأ فاعلياته في الفترة من 26 يونيو الجارى إلى 1 يوليو القادم، حيث يتم تنظيم المهرجان بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وتسعى محافظة أسوان من خلاله لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصاديا.

وأوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، أن مهرجان أسوان للمانجو 2022 سيشهد العديد من التنسيقات منها عرض الأصناف غير المعروفة للمانجو وطرحها على كبار التجار والمصنعين والمستثمرين والمصدرين ، مؤكدة على أنه تحقيقاً للشفافية والعدالة.

وكلف محافظ أسوان إدارة الاستثمار بفتح باب التسجيل وتلقي طلبات كافة المزارعين والتجار للمانجو بجميع مراكز ومدن المحافظة للمشاركة وحجز الأجنحة في المعرض الذى سيخصص لعرض منتجاتهم من المانجو بأنواعها وأصنافها المختلفة وخاصة أن المهرجان الأول حقق نجاحاً كبيراً في التسويق لمانجو أسوان بأصنافها المتعددة والتي بلغت 45 صنفا معظمها يسبق حصادها في أي محافظة أخرى بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وكشفت أبوزيد عن أن الهدف الاقتصادي من المهرجان هو تبني مشروع قومي لزيادة المساحة المنزرعة بالمانجو بأسوان لتصل إلى 70 ألف فدان بحيث يصل حجم الإنتاج إلى 600 ألف طن سنوياً وبما يحقق الوصول إلى 50 مليون شجرة مانجو بأسوان من خلال طرح هذه المزارع المتخصصة بشتلات لأصناف خاصة مستهدفة بالتصدير.

وأشارت إلى أهمية ربط هذا الهدف الاستراتيجي بإقامة مدينة لوجستية للمانجو تتولى خدمات الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد والتسخين، فضلاً عن إقامة وحدات مركزات لرفع القيمة المضافة من الأصناف الأقل جودة بحيث تخلق سلسلة متكاملة من الإنتاج إلى التصدير للمانجو.