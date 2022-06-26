انتشال جثة طفل بعد غرقه إثر سقوطه من أعلى مركب فى مركز رشيد بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهد مركز رشيد بالبحيرة مساء اليوم الأحد انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 14 عاما وذلك بعدما لقى مصرعه غرقا منذ يومين خلال عمله بأحد مراكب الصيد بالقرب من بوغاز رشيد، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا لاستخراج التصاريح اللازمة لدفنه بمقابر عائلته.

وقال السيد حميدة، شيخ صيادين برج رشيد أنه تم انتشال الطفل من مياه البحر المتوسط بعد رحلة بحث مضنية من قبل عدد كبير الصيادين بمركز رشيد، مضيفا أنه تم نقل جثة الطفل عبر سيارة إسعاف إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تمهيدا لإنهاء الاجراءات اللازمة وصدور قرار النيابة فى هذا الأمر تمهيدا لدفنه بمقابر اسرته بمدينة إدكو الساحلية.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغا بالواقعة من شرطة النجدة وبالفحص تبين غرق "رمضان عطية أبو جهل" 14 سنة ومقيم بمركز أدكو ويعمل صياد على مركب باسم "الحاج على" وذلك إثر سقوطه من أعلى المركب خلال رحلة الصيد أمام ساحل رشيد على البحر المتوسط.

وكثفت الاجهزة التنفيذية من جهودها للبحث عن المتوفى وانتشال جثته وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.