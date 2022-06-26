اليوم ..481 عضوا بـ 25 نقابة عامة عمالية ينتخبون رئيس اتحاد العمال

كتبت آية دعبس

يشارك أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام ل نقابات عمال مصر وعددهم 481 عضوا، في الإقتراع السري لانتخاب رئيس جديد للإتحاد العام لنقابات العمال، من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة من مساء اليوم الأحد، في منافسة تحدث لأول مرة في تاريخ "الإتحاد" منذ تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي، حيث يتنافس الأمين العام الحالي حسن شحاتة رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، وعادل عبدالفضيل الأمين الحالي لصندوق"الإتحاد العام"، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، على منصب رئيس اتحاد العمال، وذلك فى المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات العمالية التى بدأت يوم 8 مايو الماضي، باللجان النقابية، ثم بالنقابات العامة، ومجلس إدارة الاتحاد، حيث تبدأ دورة نقابية جديدة 2022-2026، يوم 30 يونيو الجاري، بعد انتخابات شارك في مراحلها الثلاثة، 4 ملايين و1321 عاملاً،من 1933 لجنة نقابية من كافة القطاعات.

جدير بالذكر هنا أن عدد النقابات العمالية العامة التي شاركت في الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية 29 نقابة عمالية عامة منها نقابيتين مستقلتان عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هما :العاملين بالنقل والمواصلات، والإسعاف.. كما أن الكشف النهائي للنقابات العامة العضوة في مجلس إدارات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتي تتشكل منها الجمعية العمومية للاتحاد العام، قد خلت منه نقابتين هما الغزل والنسيج، والإنتاج الحربي نظرا لوجود طعون في نتائجهما، ولم يصدر قرار بشأن مصيرهما حتى الآن ،وبذلك يكون عدد النقابات العمالية العامة العضوة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتي لها حق التصويت 25 نقابة عامة.

وأشار الاتحاد، فى بيان، إلى أن 18 رئيس نقابة عامة قد فازوا بالتزكية ،بينما فاز 7 بالإنتخاب عن طريق الإقتراع السري ،كما توضح المؤشرات أن 70% من النقابات العمالية العامة ولجانها النقابية شهدت إنتخابات وتغيرات في مجالس إدارتها.

وكانت قد أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، أنه تم أمس السبت إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة الاتحادات العمالية.

وقالت اللجنة إن اليوم الأحد، إجراء الانتخابات، والتظلم من النتيجة غدا الاثنين، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.