عادل عبدالفضيل يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد عمال مصر

كتبت آية دعبس

أعلن عادل عبدالفضيل أمين صندوق الاتحاد العام ل نقابات عمال مص ر، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، عن نيته لتقديم أوراقه اليوم الثلاثاء للترشح على موقع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

وقال فى تصريحات لليوم السابع، اليوم الثلاثاء، إنه أقدم على هذه الخطوة لتنفيذ خطته ورؤيته نحو النهوض بالاتحاد العام على كافة المستويات، وإعادة مكانته التي تليق به، في مصر وخارجها، والعمل مع جميع الزملاء كفريق عمل واحد وبشكل جماعي من أجل تحقيق أهداف التنظيم العمالي وتفعيل دوره مع قواعده العمالية، ومشاركته في عملية التنمية داخل الجمهورية الجديدة ،و التي يرسي مبادئها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويبدأ اليوم الثلاثاء التقدم للترشح على مجالس إدارات اتحادات النقابات العمالية، وهي المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات العمالية التي بدأت يوم 8 مايو الماضي باللجان النقابية، والنقابات العامة التي يبلغ عددها 29 نقابة، لتجري الانتخابات على مجالس إدارات الاتحادات العمالية يوم 26 يونيه الجاري، وبعد إعلان النتيجة تبدأ دورة نقابية جديدة 2022-2026.