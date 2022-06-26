اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الطيران الكويتى: تسيير 21 رحلة تقل 6216 حاجا إلى بيت الله الحرام بداية من الخميس المقبل

الأحد، 26 يونيو 2022 12:29 م
الطيران الكويتى: تسيير 21 رحلة تقل 6216 حاجا إلى بيت الله الحرام بداية من الخميس المقبل الطيران الكويتى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الطيران المدني الكويتي أنه سيتم تسيير 21 رحلة للسعودية لأداء موسم الحج هذا العام خلال ستة أيام، موضحا أنه سيتم نقل 6216 حاجا إلى بيت الله الحرام على متن أربع شركات طيران بداية من الخميس المقبل.

وذكرت "الطيران الكويتية" في بيان اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لتنظيم موسم الحج، على أن تكون الشركات الأربع هي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة والخطوط الجوية السعودية وطيران (ناس)، مؤكدا أنه تم وضع خطة تشغيلية للرحلات بالتعاون مع حملات الحج الكويتية وشركات الطيران الكويتية والسعودية لإنجاح حركة الحجاج من مطار الكويت الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وأشارت إلى أنه سيتم تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب (تي 4) ورحلات طيران الجزيرة من مبنى الركاب (تي 5).. بينما سيتم تشغيل رحلات الخطوط الجوية السعودية وطيران (ناس) من مبنى الركاب الرئيسي (تي 1).

 


الطيران الكويتى

موسم الحج

بيت الله الحرام

الخطوط الجوية الكويتية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة