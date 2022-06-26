الطيران الكويتى: تسيير 21 رحلة تقل 6216 حاجا إلى بيت الله الحرام بداية من الخميس المقبل

أ.ش.أ

أعلن الطيران المدني الكويتي أنه سيتم تسيير 21 رحلة للسعودية لأداء موسم الحج هذا العام خلال ستة أيام، موضحا أنه سيتم نقل 6216 حاجا إلى بيت الله الحرام على متن أربع شركات طيران بداية من الخميس المقبل.

وذكرت "الطيران الكويتية" في بيان اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لتنظيم موسم الحج، على أن تكون الشركات الأربع هي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة والخطوط الجوية السعودية وطيران (ناس)، مؤكدا أنه تم وضع خطة تشغيلية للرحلات بالتعاون مع حملات الحج الكويتية وشركات الطيران الكويتية والسعودية لإنجاح حركة الحجاج من مطار الكويت الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وأشارت إلى أنه سيتم تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب (تي 4) ورحلات طيران الجزيرة من مبنى الركاب (تي 5).. بينما سيتم تشغيل رحلات الخطوط الجوية السعودية وطيران (ناس) من مبنى الركاب الرئيسي (تي 1).